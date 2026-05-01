これはもう完全に宣戦布告ですね…。投稿に写っているのはどう見ても旦那さん。しかもハッシュタグで好き好きアピール！次第に彼女からの攻撃は、SNSだけにとどまらなくなり…!?>>【まんが】匂わせ女からの挑戦状(ウーマンエキサイト編集部)