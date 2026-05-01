マイクロマガジン社の人気児童書シリーズの最新作『大人も知らない？料理と食事のふしぎ事典』が5月12日にマイクロマガジン社より発売される。 【画像】『大人も知らない？料理と食事のふしぎ事典』を試し読み 本書は、シリーズ累計発行部数16万部を突破している「大人も知らない？」シリーズの第9作目。料理研究家で管理栄養士の星玲奈が、普段の生活の中にひそむ料理や食事にまつわる「ふしぎ」を、