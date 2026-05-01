所持金0円だーっ▶▶この作品を最初から読むリアルな育児を描いたコミックエッセイ『令和妊婦 孤高のさけび！ 頼りになるのはスマホだけ？！』『正しいお母さんってなんですか！？』で大きな共感を呼び、ペアレンティングアワード2025を受賞した真船佳奈さん。多くの子育て世代から支持される彼女ですが、実は家事も家計管理も大の苦手！独身時代から「宵越しの金は持たない」という行き当たりばったりの生活を送って