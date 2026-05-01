第4クォーター残り5分55秒で13点差を追いかけるロサンゼルス・レイカーズが、反撃に転じた。 レブロン・ジェームズの4連続得点で9点差まで詰め寄ると、静まり返っていた会場が活気を取り戻す。直後のタイムアウト明け、ヒューストン・ロケッツのアルペレン・シェングンが強引なドライブを仕掛けるも、八村塁とディアンドレ・エイトンに囲まれ、エイトンからブロックされた。そのリバウンド