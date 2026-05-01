U-NEXTが運営する動画配信サービス「U-NEXT」は4月29日より、韓国ドラマ『月まで行こう』を、”U-NEXTオリジナル”として独占で配信します。■一攫千金を夢見て、必死に“月”を目指す女性たち『月まで行こう』は、不安定な雇用環境の中で明日の暮らしさえままならない女性たちが、一攫千金を夢見て仮想通貨という未知の世界へ飛び込み成長していく姿を描いた物語です。物語の中心となるのは、大手製菓会社に勤務しなが