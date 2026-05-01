独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは4月10日、ハイエンドなスタイリングランジェリーブランド「BRADELIS COUTURE」の新しいコレクション商品を発売しました。■インナーとアウターの境界を越える“ハイブリッドランジェリー”ハイエンドなスタイリングランジェリーブランド「BRADELIS COUTURE」の2026年春夏シーズンのテーマは「D