ロサンゼルス・ドジャース公式Xは4月27日に投稿を更新し、ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地カブス戦で放った今季6号ソロのハイライト動画を公開した。大谷は同戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数3安打1打点、1本塁打1四球の活躍。チームの6-0での勝利に貢献した。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露