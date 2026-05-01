よーじやが運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は4月29日より、大好評「スースー！チョコミント」スイーツを季節限定で販売します。チョコとミントのバランスが抜群の「スースーパフェ」や、その約50倍量のハッカ油を使用した異次元の刺激「50倍スースーパフェ」を用意。また、ことしは、スースー感マシマシの「追いミントソース」が新たに登場します。「50倍スースーパフェ」に「追いミントソース」を全部かけ