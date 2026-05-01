【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SixTONESの体験型倉庫見学会イベント『SixTONES STock』が、6月17日から8月23日まで東京・Ginza Sony Park、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催される。 ■メンバー発案の仕掛けなども デビュー6周年、結成11年の年に、SixTONESのこれまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を公開。 SixTONES STockの倉庫内には、歴