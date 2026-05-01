おばあちゃんがパソコンを買った理由は孫のため？【漫画】本編を読むWEBを中心にさまざまな漫画を描いている、ぱげらった( @pageratta)さん。｢異世界転移｣や｢謎解き｣など流行を取り入れたものから、独自のキャラクターや魅力的な人間まで、幅広く描く漫画はたくさんの人を虜にしている。そんなぱげらったさんがX(旧Twitter)で8.6万超えのいいねを獲得した漫画｢コンピィーターおばあちゃん｣を紹介。本作について、ぱげらったさんに