中国は5月1日から、国交のあるアフリカ53カ国に対するゼロ関税措置を全面的に開始しました。広東省深セン市内の深セン湾税関では1日午前0時、同措置発効後に全国初となる輸入貨物が到着しました。南アフリカ原産のリンゴ24トンは、深セン税関の迅速な審査・検査を経て、全国の各大手スーパーや果物と野菜の卸売市場に販売されます。ゼロ関税措置の発効により、今回到着した商品の輸入関税は従来の10%からゼロに引き下げられ、コス