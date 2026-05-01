お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、2人の子供について語った。元テレビ朝日でフリーアナウンサーの徳永有美と2005年に結婚し、現在は2児の父。視聴者から「子供さんとの楽しみは何ですか？」と質問が届くと「一緒に過ごすことが…最近は大きくなって、部活をね2人とも…2人いるんですけれども部活でね、なかなか」と中高生の子供たちは部活動に