1日に東京都渋谷区の将棋会館で指された将棋の第97期棋聖戦挑戦者蹴って戦で羽生善治九段（55）に勝ち、自身初のタイトル戦出場を決めた服部慎一郎七段（26）が感想戦後、取材に応じた。主な一問一答は以下のとおり。――本局、挑戦者決定戦の1局を振り返えると。「序盤は雁木で、結構手将棋というか、力戦模様の将棋で結構難しかった。中盤あたりもバランスを取り切れなかった。苦しい時間がすごい長かった。最後は最後まで