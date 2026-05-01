東京・歌舞伎町の路上で少女に声をかけ誘拐したとして逮捕された37歳の男性が不起訴処分となりました。去年、新宿・歌舞伎町の路上で16歳の少女に声をかけ、自宅に連れ込みおよそ20日間誘拐した疑いで先月逮捕された37歳の男性について、東京地検は1日付で不起訴処分としました。東京地検は「必要な捜査を尽くした上、関係証拠の内容を踏まえて不起訴処分とした」としています。