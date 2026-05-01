俳優の岸谷五朗と歌手の岸谷香を両親に持つ、実業家の岸谷蘭丸氏が１日、ＡＢＥＭＡＴＶのニュース番組「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」に出演。政府が家事支援やベビーシッター利用での税制優遇制度を新設する方向で調整に入ったニュースにコメントした。同日付けの「読売新聞」によると、政府は、家事支援サービスやベビーシッターの普及を後押しするため、利用者への税制優遇制度を新設する方向で調整に入ったという。共働き世