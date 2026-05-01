ソフトバンクは１日の楽天戦（みずほペイペイ）に４―１で逆転勝ち。７回に死球を受けて途中交代となった柳田悠岐外野手（３７）の状態について小久保監督が言及した。７回、同点の一死二塁と好機で打席立ったが、相手投手・西垣の直球が引っかかり右ヒザに直撃。柳田はその場に倒れ込むと珍しく感情をあらわにした。その後、しばらく立ち上がることができず足を引きずってベンチ裏へ。代走が出されて途中交代となった。試合