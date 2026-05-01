Image: 小暮ひさのり 繰り返します、「実用度0点」です。試すことで、何の得にもならないし、貴重な人生を数十秒無駄にするだけです。それでもいいならちょっと試してみてください。1．iPhoneをお使いの方は「Safari」を開きます。2．アドレス欄左のボタンからメニューを表示3．2本指でピンチイン（縮めるジェスチャー）すると… Gif: 小暮ひさのり