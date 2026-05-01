アニメ『機動新世紀ガンダムX』30周年記念番組『アフターウォーのその後はどう？』の初回となる第0回が、ガンダムチャンネルとバンダイチャンネルにて公開された。【動画】『アフターウォーのその後はどう？』第0回番組では『機動新世紀ガンダムX』で主人公ガロード・ラン役を務めた高木渉、ヒロインのティファ・アディール役を務めたかないみかが出演し、放送当時の思い出などをたっぷりと語っている。さらに、ガロードとテ