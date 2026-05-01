◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）阪神・藤川球児監督はエースの村上に変わらぬ信頼を寄せた。２回に珍しい３連続四死球でピンチを招いて先制２点打を浴びるなど、５回５安打５失点だった右腕。指揮官は「まだこの先対戦があるでしょうからね。次回以降に向けて、またいい調整をしてくれればなと思ってますけどね」とし、現在の状態についても「１年間トータルで投げていく投手ですから。特に悲観すること