◇プロ野球セ・リーグ 広島7-3中日(1日、マツダスタジアム)中日が広島とのカード初戦を落とし3連敗を喫しました。中日は柳裕也投手が今季6度目の先発マウンドへ。初回、2回といずれもランナーを背負いながら、4つの三振を奪い無失点の立ち上がりを披露します。しかし3回、2アウト3塁のピンチを招くと、4番坂倉将吾選手に3球目のカットボールを打たれ先制点を許しました。さらに5回には先頭の秋山翔吾選手に2塁打を浴び、犠打で1ア