◇セ・リーグ阪神4―6巨人（2026年5月1日甲子園）阪神は巨人に競り負けて連勝は2でストップし、7年ぶりに甲子園での伝統の一戦で3連敗を喫した。先発の村上が序盤から相手打線につかまり3回までに5失点と乱調。主導権を握られた。打線は小刻みに得点し2点差まで詰め寄るも、6回1死満塁の好機では福島が二ゴロ併殺。8回1死満塁でも前川、福島が連続三振に倒れた。甲子園での伝統の一戦は昨年から10試合連続で1点差ゲー