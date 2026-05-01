◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほペイペイD）26打席連続無安打と打撃不振にあえぐソフトバンク・山川が4打数無安打に終わり、西武在籍時の19年に記録した27打席を上回る自己ワーストの連続打席ノーヒットは30の大台に乗った。「圧倒的な成績を目指していく」と臨んだ今季は開幕から2試合連続アーチと上々のスタートを切った。だが、4月中旬から調子が下降線をたどり、開幕時は5番だった打順は7番ま