◇セ・リーグ広島―中日（2026年5月1日マツダスタジアム）広島が中日に快勝し、2連勝とした。先発の岡本駿投手（23）が5回1/3を1失点でプロ通算2勝目。先発では初勝利をマークした。毎回走者を許しながら、粘り強い投球を見せ、最少失点で切り抜けた。打線は3回に坂倉の中前適時打で先制。5回には小園の中前適時打で追加点を奪った。1点リードで迎えた7回には相手の失策と平川の右前適時打などで4点を奪って突き放した