天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは１日、静養のため栃木県の御料牧場に入られた。同牧場は皇室用の乳製品や肉類などを生産し、馬も育てている宮内庁の施設。ご一家が静養で訪れるのは２０２４年５月以来、２年ぶりで、１週間ほど滞在される。