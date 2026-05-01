ＪＲ西日本とりそなホールディングス（ＨＤ）は１日、資本業務提携を結んだと発表した。ＪＲ西がりそなＨＤ傘下の関西みらい銀行の株式を２０％取得し、自社ブランドの銀行サービスに参入する。両社が地盤とする関西での存在感を高め、消費者との接点拡大を図る。ＪＲ西は２０２６年度中に９００億円を投じ、関西みらい銀株の２０％を取得して持ち分法適用会社にする。金融庁から銀行代理業の認可を得て、２７年度に預金や住宅