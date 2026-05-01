「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」の結果が5月1日に発表された。 【画像】LINEマンガ人気作『枯れた花に涙を』のグッズ一覧 「LINEマンガ13周年！推しマンガ総選挙」は、電子コミックサービス「LINEマンガ」がサービス開始13周年を迎えたことを記念して開催されたイベント。4月9日から4月22日までの期間、13個のテーマに沿ってユーザー投票が行われた。 各テーマのベスト3選と