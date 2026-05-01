◆パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（１日・エスコンフィールド）オリックスが、敵地エスコンフィールドで開幕４連敗を喫した。２５年８月２１日の白星を最後に、同球場ではレギュラーシーズン５連敗。敗退した同年のＣＳ第１Ｓを含めると、７連敗となった。エスコンフィールドについて「選手らはそんなふうに（やりにくいとは）思っていないですけどね…」と、話したのは岸田護監督。そのうえで「きょうはやられましたね