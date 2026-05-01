大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の新弟子検査が１日、東京・両国国技館で行われた。昨年の全日本選手権で準優勝し、幕下最下位格付け出し資格を持つ大森康弘（２２）＝追手風＝が体格基準を満たした。１８５センチ、１２０キロながら、背筋力は２６５キロを記録し、周囲を驚かせた。部屋付きの北陣親方（元小結・遠藤）とは同じ石川・穴水町出身。本名の「大森」で初土俵を踏む予定で、「親方も本名で取っていたので、