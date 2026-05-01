◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）広島が今季３度目の連勝で、借金を５に減らした。マツダの中日戦は開幕４連勝で昨季から７連勝。ともに１９年以来７年ぶりの大型連勝となった。先発・岡本は念願の先発転向後初勝利。６回途中で６安打５四球を与えながら１失点の粘投だった。４回以外は得点圏に走者を背負った。６回に１死一、三塁を招いたところで降板。２番手・高が犠飛の１点のみでとどめ、