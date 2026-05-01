◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島７―３中日（１日・マツダスタジアム）中日は今季５度目の３連敗を喫した。８勝２０敗で借金１２。球団史上最速の２８試合目で２０敗となった。これまで最速は１９３８年春と４２年の２９試合目だったが、球団創設９０年の節目に８４年ぶりに更新してしまった。打線は前半に好機を生かせず、５回まで毎回の９残塁。うち４度の得点圏を逃した。５回は１死満塁の絶好機に、ボスラーが二飛、木下が遊飛