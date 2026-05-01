◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―５巨人（１日・甲子園）巨人・吉川尚輝の高度なテクニックが田中将を、船迫を、チームを救った。６回１死満塁で田中将に代わってリリーフした船迫は代打・前川に押し出し四球を与えて５―３と２点差に迫られた。なお１死満塁でバッターは俊足の２番・福島。ここで二塁正面へのゴロが飛んだ。二塁・吉川は二塁ベース寄りに体重を移動させながら捕球し、二塁ベースの遊撃・浦田に高速ロングバッ