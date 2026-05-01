タレントの長嶋一茂が１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日箱根グルメ＆最強開運３時間ＳＰ」（金曜・午後６時５０分）に出演。自身の野球解説者としての需要について自虐発言をする一幕があった。この日の番組に登場した東京ドームでビールの売り子を務める女性の父親が大の長嶋茂雄さんファンということで、２０００年に撮影した自身とのツーショット写真が紹介されると「２６年前か。野球を辞めた後だ」と振り返った