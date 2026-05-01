「公害の原点」とされる水俣病の公式確認から７０年となった１日、熊本県水俣市で犠牲者慰霊式が営まれた。今なお患者認定や被害救済を求める人が後を絶たず、全面解決が見通せない中、約７８０人が追悼の祈りをささげた。患者や遺族、石原環境相、木村敬・熊本県知事、塩田康一・鹿児島県知事、原因企業チッソの関係者らが参列。患者・遺族代表として「祈りの言葉」を述べた認定患者の緒方正実さん（６８）は「次世代に教訓と