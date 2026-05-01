◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１６―５ＤｅＮＡ（１日・神宮）ＤｅＮＡは大量１６失点を喫し、８回２死一、三塁の場面で柴田竜拓内野手が登板する異常事態となった。平良が先発したが、２回６失点でＫＯ。３回は０点に抑えたものの、４回以降は毎回失点を喫した。７回から登板した４番手マルセリーノは３失点したものの８回も登板。しかし２死から３連打で１点を失い、なおも２死一、三塁で３番・宮本丈を迎えたところで降板