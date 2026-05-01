お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が1日、自身のXを更新。衝撃の“手術経験”を告白した。真栄田は「4歳の時にさ、俺、親に何の説明も無くいきなり病院に連れて行かれて、いきなり手術台に乗せられて、恐ろしくて泣き叫んでさ、全身麻酔かけられて、俺、仮面ライダーにされると思って目が覚めたら、包茎手術されてたよ」と一気に書いた。そして「あの時、手術台で『お父さんのバカぁ〜涙！！』って泣き叫んだけど、今、