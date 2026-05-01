◇パ・リーグソフトバンク4―1楽天（2026年5月1日みずほペイペイD）ソフトバンクの柳田悠岐外野手（37）が1―1の7回1死二塁、右膝付近に死球を受けて途中交代した。楽天・西垣の投球が直撃し、苦痛の表情を浮かべたまま、倒れ込む。ベンチに戻って治療したが、グラウンドへ戻ることはできず代走に川村が起用された。ただ、この日は病院にはいかず、小久保監督は「病院にいくことはなくて、打撲で今のところは様子をみる