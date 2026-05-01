5月株式市場の傾向（日経225銘柄）5月は、3月決算企業の通期決算の発表が本格化します。決算の内容次第で株価が大きく変動するため注意が必要です。今回は、5月相場の中で特に株価が下がりやすい傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい銘柄を事前に把握することで、不用意に損失を被らずに済むでしょう。株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、5月の株式市場について検証していきます。4月末に日経平均採用銘柄（225