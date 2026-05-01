言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、土の質感を活かした陶器の製法、空の明るさが次第に失われていく様子など、3つの言葉を選びました。文字の並びから生まれる語感のヒントを頼りに、共通する2文字を探ってみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□きう□□みがら□□ねヒント：夕暮れ時などに辺りがぼんやりと暗くなった状態を思い浮かべ