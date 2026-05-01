年金の受取先を「なんとなく昔から使っている口座」にしていませんか？ 実は、各銀行では年金受取口座として指定された顧客を対象に、さまざまな優待特典や専用のサービスを用意しています。ここでは、受取口座に指定するだけで現金やポイントが還元される銀行を厳選してご紹介します（金利は2026年4月時点）。ゆうちょ銀行ゆうちょ銀行では、現在「ゆうちょ年金＆通帳アプリキャンペーン」を実施中です。公的年金をゆうちょ口座で