JR関内駅前にある「BASEGATE（ベースゲート）横浜関内」の特徴は、開放的なテラス席を設けている飲食店が多いこと。テラス席はペット同伴OKなので、愛犬との散歩ついでに立ち寄る飼い主さんが多く見られます。ペットと過ごせるレストランを紹介します。【画像】ベースゲート横浜関内で愛犬と一緒に立ち寄れるカフェ・レストランを写真で見るペットフレンドリーな「BASEGATE横浜関内」「BASEGATE横浜関内」は、JR関内駅と横浜スタジ