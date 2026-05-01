中米経済貿易の中国側リーダーである何立峰国務院副総理は4月30日夜、米国側リーダーのベッセント米財務長官およびグリア米通商代表と電話会談をおこないました。双方は中米首脳の釜山（プサン）会談とこれまでの電話会談における重要な共通認識をしっかりと実行すること、双方が関心を寄せる経済貿易問題を適切に解決し実務協力を拡大することについて、率直で深く建設的な意見交換をおこないました。中国側は、米国による最近の