俳優の米倉涼子さんは5月1日、自身のInstagramを更新。笑顔が輝く最新ショットを公開しました。【写真】米倉涼子の美しい姿撮影後にもらった花束を公開米倉涼子さんは「撮影後、ステキなお花を頂きました！ありがとうございます」とつづり、写真を1枚投稿。グリーンと白を基調にしたナチュラルで洗練されたブーケを手に、柔らかな笑顔を見せています。仕事を終え、充実した雰囲気です。ファンからは「お疲れさま元気そうでなに