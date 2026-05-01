4月29日早朝、東京都福生市の住宅街で起きた殺人未遂事件。高林輝行容疑者（44）は、逃走を続け、5月1日、千葉県習志野市内で逮捕された。高林容疑者は、路上にいた男女7人のグループにハンマーを持って襲いかかり、駆けつけた警察官に農薬とみられるスプレーを噴霧して、計5人に重軽傷を負わせたとされている。 ≪画像多数≫高林容疑者がイチからつくった入口に「天地」と書かれた「離れ」、頭にタオルをまき