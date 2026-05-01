海の資源を生かして、新たな雇用やにぎわいを生み出す「海業」の推進に向けて、壱岐市と通信大手のKDDIが協定を結びました。 （篠原 壱岐市長） 「ぜひ本日の協定締結を契機に壱岐の海、全国の海を一緒に守っていきましょう」 締結式には、壱岐市の篠原市長とKDDI地域共創推進部の白井 大介部長が出席しました。 協定は、KDDIのデジタル技術と地元パートナー企業の知見などをかけ合わせて「海業」