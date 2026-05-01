去年、新潟県五泉市の中学校で当時3年の生徒が下級生2人に理科の実験で使った水酸化ナトリウムを食べさせて2人が口の中をやけどするなどした問題で、市教育委員会はこの行為を“いじめ”と認定する第三者委員会の調査結果を公表しました。 報告書ではまた、学校側が加害生徒に対し、長期にわたり別室登校させたことについて「明確な根拠を提示せずに実施したことは、許容されるものではない」などと提言しました。 市教育委員会