警察車両の赤色灯1日午後3時10分ごろ、岐阜県高山市の山あいの国道361号で、スクールバスがガードレールに衝突し、乗っていた小学生3人が病院に搬送された。高山署によると、いずれも頭を打つなどの軽傷で命に別条はないという。3人は小学3年の男児、5年と6年の女児。バスを運転していた男性（69）にけがはなかった。市教育委員会によると、男性は「ハンドル操作を誤った」と説明しているという。現場は片側1車線の見通しの