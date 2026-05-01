映画『ズートピア2』でガゼル役の日本版声優を務めたDream Amiが、きょう1日にマツダスタジアムで行われた広島東洋カープ対中日ドラゴンズ戦で、日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」を披露した。【写真】「まさかのパオですか！」“運転ショット”を公開したDream Amiゴールデンウイーク真っただ中のマツダスタジアムに集まった観客の大歓声の中、Dream Amiが登場し、スタジアムの熱気は最高潮に高まった。「Z