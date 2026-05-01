現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が1日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督就任時に攻撃野球を目指したら「アライバコンビ」誕生はなかった可能性があったことを明かした。「ピッチャーを中心とした守りの野球をやるっていう前提があるからね」2005年シーズン、立浪氏の失策数は前年の「8」から「12」に増えた。「打つことに関しては何の