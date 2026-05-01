◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで首位・オリックスとのゲーム差を１・５に縮めた。０―１の６回、先頭の栗原が同点の６号ソロを放った。７回は１―１の１死二塁で柳田が右膝付近に死球を受けた。投手の西垣をにらみつけて立ち上がったが、そのまま交代。なおも２死一、二塁、栗原の２点二塁打で勝ち越した。「とにかく上沢さんに勝ちをつけたいという思いだけでし