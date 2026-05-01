◆パ・リーグソフトバンク４―１楽天（１日・みずほペイペイドーム）楽天はソフトバンクに逆転負けを喫し、今季ワーストの５連敗となった。序盤は走者を出しながら得点できない展開だった。初回に１死満塁の好機をつくるも連続三振で無得点。先発の古謝は３回に無死三塁のピンチを招いたが動じない。後続を冷静に打ち取り、先制点を与えなかった。試合が動いたのは５回だ。先頭の中島が左前安打で出塁。犠打と暴投で１死三